В Монголии за сутки выздоровели еще 43 человека с COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в медицинских учреждениях Монголии выписались 43 пациента с коронавирусом. Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составляет 909, показатель выздоровления - 62,4%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 536 пациентов.

В Монголии за 11 января проведено 15 849 ПЦР тестов на коронавирус, выявлено 14 новых случаев заражения в Улан-Баторе.

За последние 24 часа в аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Говьсумбэр и Архангай новых случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

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