МВД Узбекистана предупредило тиктокеров, нарушающих общественный порядок

CentralAsia (UZ) - МВД Узбекистана опубликовало видеообращение к тиктокерам, все чаще пускающимся на рискованные эксперименты ради съемки роликов. В обращении собраны фрагменты самых нашумевших роликов, снятых с нарушением общественного порядка.

«В последнее время наблюдается нехорошая тенденция, когда наши граждане, и, особенно молодежь, в целях привлечения к себе внимания выкладывает на интернет-платформу Тик-Ток различные видеоролики, где они не только откровенно дурачатся, но и нарушают общественный порядок. Уважаемые молодые люди, а также их родители, ваше безразличие к распущенности, издевательству в отношении правил поведения в обществе со стороны ваших близких не означает, что мы будем с этим мириться», - отметил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

В МВД напомнили, что нарушение спокойствия граждан и общественного порядка квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается до 15 суток ареста.

«Предупреждаем. Контролируйте своё поведение и не вступайте в конфликт с законом», - заключил Шохрух Гиясов.