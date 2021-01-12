[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МВД Узбекистана предупредило тиктокеров, нарушающих общественный порядок

CentralAsia (UZ) -  МВД Узбекистана опубликовало видеообращение к тиктокерам, все чаще пускающимся на рискованные эксперименты ради съемки роликов. В обращении собраны фрагменты самых нашумевших роликов, снятых с нарушением общественного порядка.

«В последнее время наблюдается нехорошая тенденция, когда наши граждане, и, особенно молодежь, в целях привлечения к себе внимания выкладывает на интернет-платформу Тик-Ток различные видеоролики, где они не только откровенно дурачатся, но и нарушают общественный порядок. Уважаемые молодые люди, а также их родители, ваше безразличие к распущенности, издевательству в отношении правил поведения в обществе со стороны ваших близких не означает, что мы будем с этим мириться», - отметил пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

В МВД напомнили, что нарушение спокойствия граждан и общественного порядка квалифицируется как мелкое хулиганство и наказывается до 15 суток ареста.

«Предупреждаем. Контролируйте своё поведение и не вступайте в конфликт с законом», - заключил Шохрух Гиясов.

print
  • Монгольский молочный продукт «Зөв Аарц» экспортируется в Южную Корею
  • В Туркменистане от осложнений, вызванных COVID-19, скончался композитор Реджеп Реджепов, - СМИ
  • Реконструкция турбогенератора №3 Улан-Баторской ТЭЦ-4 завершена


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com