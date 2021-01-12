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  12 января 2021
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В США предупредили о подготовке вооруженных протестов сторонников Трампа по всей стране

CentralAsia (CA) -  ФБР предупредило правоохранителей США о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста крайне правых экстремистов, которые, как ожидается, состоятся в воскресенье, сообщает ВВС.

Согласно документу для служебного пользования, который был составлен за неделю до захвата Капитолия, с 16 по 20 января радикалы могут совершить нападения не только на Капитолий в Вашингтоне, но и на административные здания в столицах других штатов и устроить там волнения и беспорядки.

Сообщается, что организацией этих акций занимается ультраправая группировка Boogaloo. Организация верит в неизбежность открытого противостояния властям, и некоторые ее члены считают, что необходимо ускорить события и начать вооруженное антиправительственное сопротивление, которое перерастет в гражданскую войну, говорится в сообщении.

Участники группировки призывают штурмовать административные здания и суды до и в день инаугурации победившего на выборах Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Корреспондент ABC Аарон Катерски написал в Твиттере, цитируя документ, полученный телекомпанией, что ФБР получило информацию о выявленной вооруженной группе, которая намерена отправиться в Вашингтон 16 января. Они предупредили, что, если Конгресс попытается снять президента с должности с помощью 25-й поправки к конституции, то начнется большое восстание.

Фракция демократов в Палате представителей Конгресса США внесла на рассмотрение палаты две резолюции, нацеленные на то, чтобы отстранить от власти президента Дональда Трампа до истечения срока его полномочий.

В первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю поправку к конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа.

Вторая резолюция — об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

ФБР ранее обратилось к американцам с просьбой о помощи с идентификацией участников штурма Капитолия, и в результате поступило около 40 тыс. обращений с фотографиями и видео.

По информации CNN, глава бюро национальной гвардии Дэниел Хокансон сообщил, что для обеспечения безопасности до дня инаугурации Байдена и после выделены 15 тыс. человек.

По информации телеканала, Пентагон ранее планировал до 16 января дополнительно разместить 10 тыс. национальных гвардейцев в Вашингтоне.

После событий в Капитолии в американскую столицу уже были переброшены 6,2 тыс. нацгвардейцев.

Тем временем мэр Вашингтона Мюриэл Боусер выступила с призывом воздержаться от посещения города в день инаугурации Байдена.

По ее словам, лучше всего принять участие в церемонии виртуально.

На пресс-конференции в понедельник Боусер сказала, что ее цель - «защитить округ Колумбия от повторения кровопролитного мятежа, произошедшего в Капитолии».

Она также попросила президента Трампа объявить в городе предчрезвычайную ситуацию, что позволило бы координировать ресурсы совместно с федеральным правительством.

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