ЦИК Казахстана озвучила окончательные итоги выборов депутатов парламента

CentralAsia (KZ) - Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила окончательные итоги выборов депутатов Мажилиса парламента.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, общее количество избирателей составило 11 919 241. Бюллетени получили 7 539 280 человек или 63,25%. За политические партии проголосовали 7 241 562 избирателя.

Согласно окончательным результатам, голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоявшихся 10 января 2021 года, распределились следующим образом:

- «Нур Отан» – 71,09%

- «Ак жол» - 10,95%

- Народная партия Казахстана - 9,10%

- «Ауыл» - 5, 29%

- «Адал» – 3,57%

Семипроцентный барьер преодолели три партии.

Депутатские мандаты среди прошедших в Мажилис партий распределили следующим образом: 76 мандатов у партии «Нур Отан», 12 у «Ак жол», 10 у Народной партии Казахстана. А также 9 депутатов от Ассамблеи Народа Казахстана.

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