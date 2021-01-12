От коронавируса в Казахстане выздоровел еще 761 пациент за сутки

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 149 843 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 18 988;

- Алматы - 18 037;

-Нур-Султан - 17 555;

- Атырауская область - 13 144;

- Карагандинская область - 11 781;

- Павлодарская область - 8611;

- Западно-Казахстанская область - 8400;

- Северо-Казахстанская область - 8332;

- Костанайская область - 7412;

- Акмолинская область - 6986;

- Алматинская область - 6131;

- Шымкент - 5328;

- Жамбылская область - 4882;

- Мангистауская область - 3650;

- Актюбинская область - 3632;

- Туркестанская область - 3610;

- Кызылординская область - 3364.

Коронавирус в Казахстане

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