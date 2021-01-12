От коронавируса в Казахстане выздоровел еще 761 пациент за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 149 843 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 18 988;
- Алматы - 18 037;
-Нур-Султан - 17 555;
- Атырауская область - 13 144;
- Карагандинская область - 11 781;
- Павлодарская область - 8611;
- Западно-Казахстанская область - 8400;
- Северо-Казахстанская область - 8332;
- Костанайская область - 7412;
- Акмолинская область - 6986;
- Алматинская область - 6131;
- Шымкент - 5328;
- Жамбылская область - 4882;
- Мангистауская область - 3650;
- Актюбинская область - 3632;
- Туркестанская область - 3610;
- Кызылординская область - 3364.
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