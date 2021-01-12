В России в результате взрыва газового баллона в киоске шаурмы погиб гражданин Таджикистана

- Таджикистан, происшествия
- 10:52, 12 января 2021
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CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана погиб в результате взрыва газового баллона в городе Ростове, сообщает DonDay.ru.
Ночью 7 января на улице Жданова в киоске по приготовления шаурмы взорвался газовый баллон, что стало причиной пожара.
В больнице скончался 21-летний гражданин Таджикистана – работник киоска с шаурмой. Молодой человек получил 100% ожогов тела.
Его напарник также получил множественные ожоги и был госпитализирован в больницу. Врачи оценивают состояние молодого человека как критическое.
Во время ЧП также пострадал посетитель заведения. У него диагностировали 45% ожогов тела.
Взрыв газового баллона произошел ночью. Киоск загорелся, затем огонь перекинулся на соседние павильоны. Очевидцы видели, как из шаурмичной выбегали люди. Огонь тушили несколько часов 38 спасателей.