В России в результате взрыва газового баллона в киоске шаурмы погиб гражданин Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Гражданин Таджикистана погиб в результате взрыва газового баллона в городе Ростове, сообщает DonDay.ru.

Ночью 7 января на улице Жданова в киоске по приготовления шаурмы взорвался газовый баллон, что стало причиной пожара.

В больнице скончался 21-летний гражданин Таджикистана – работник киоска с шаурмой. Молодой человек получил 100% ожогов тела.

Его напарник также получил множественные ожоги и был госпитализирован в больницу. Врачи оценивают состояние молодого человека как критическое.

Во время ЧП также пострадал посетитель заведения. У него диагностировали 45% ожогов тела.

Взрыв газового баллона произошел ночью. Киоск загорелся, затем огонь перекинулся на соседние павильоны. Очевидцы видели, как из шаурмичной выбегали люди. Огонь тушили несколько часов 38 спасателей.

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