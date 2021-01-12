Китайские трейдеры увеличивают импорт угля из Монголии и России

CentralAsia (MNG) - Китайские торговцы импортируют больше угля из соседних стран, таких как Монголия и Россия, обеспечивая безопасность здоровой цепочки поставок на фоне глобальной неопределенности и разрушений из-за эпидемии.

Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co подписала соглашение с российским поставщиком угля Elga Coal о создании совместного предприятия для экспорта коксующегося угля в Китай. Ожидается, что соглашение увеличит импорт российского угля на 30 миллионов тонн, что почти вдвое увеличит общий объем российского экспорта угля в Китай с 33 миллионов в 2019 году, сообщил Nikkei 6 января.

По словам отраслевых экспертов, китайские торговцы углем стремятся к расширению сотрудничества на севере в стремлении диверсифицировать цепочки поставок, поскольку спрос на сырье растет на фоне возобновления производства и холодной погоды.

По состоянию на 2019 год в пятерку ведущих торговых стран Китая по углю входят Индонезия, Австралия, Монголия, Россия и Филиппины.

Как заявил в понедельник Global Times генеральный секретарь Китайской ассоциации транспортировки угля Чжао Цзяньго, несмотря на то, что в структуре может не произойти больших изменений, произойдет некоторое изменение доли.

Данные отраслевого веб-сайта cctd.com.cn показали, что Китай импортировал из Австралии 75 миллионов тонн угля в 2019 году, как и в предыдущем году, при среднемесячном импорте 6,31 миллиона тонн.

Между тем китайские поставщики сейчас диверсифицируют свои возможности, чтобы снизить риски чрезмерной зависимости от определенных источников.

«Теперь структура импорта угля начала меняться. Компаниям, занимающимся импортом угля, также необходимо проявлять осторожность и уравновешивать влияние определенных рисков на импорт угля», - сказал Гуан Дали, энергетический аналитик компании First Futures.

В сентябре прошлого года Монголия заменила Австралию в качестве основного поставщика коксующегося угля в Китай.

Росту импорта из Монголии способствует увеличение судоходных мощностей благодаря запуску в августе «зеленого коридора» между Китаем и Монголией, цель которого - стимулировать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях пандемии COVID-19.

Благодаря совместному проекту Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co и Elga Coal, поставки угля из России в Китай также демонстрируют более сильную тенденцию.

«У Китая и России будет определенная тенденция к поиску более глубокого пространства для сотрудничества в энергетическом секторе, включая уголь», - сказал в понедельник Global Times Линь Боцян, директор Китайского центра исследований экономики энергетики при Университете Сямынь. что компании также покупают больше у России, потому что их беспокоит неопределенность в отношении политики Австралии в отношении Китая.

«Также нет большой разницы в качестве и цене между российским и австралийским углем», - сказал Линь.

Между тем, в связи с ограничением объемов морских перевозок из-за эпидемии и других факторов, грузовой поезд Китай-Европа, обеспечивающий относительно стабильную пропускную способность и стоимость, играет значительную роль в устойчивости региональной торговли, отметил Линь.

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