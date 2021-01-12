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  12 января 2021
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Население Монголии увеличилось на 1,8 процента

CentralAsia (MNG) -  Согласно данным, опубликованным Национальным статистическим управлением (НСУ) страны, в 2020 году население Монголии увеличилось до 3,364 миллиона человек, что на 1,8 процента больше, чем в предыдущем году.

По данным НСУ, на конец прошлого года численность населения составляла 3,364 миллиона человек после ежегодного увеличения на 62 339 человек.

Рождаемость составила 23,2 на 1000 человек, а уровень смертности — 4,8 в 2020 году.

Монголия, одна из стран с самой низкой плотностью населения в мире, имеет общую площадь 1 564 116 кв км.

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