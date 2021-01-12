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  12 января 2021
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В Узбекистане подтверждено 52 новых случая коронавируса. Всего 77 663

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 11 января, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 663 человека (+52).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 8 регионах страны.

Общее количество вылеченных пациентов составило 76 134 человека (+67), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 912 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.

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