В Узбекистане подтверждено 52 новых случая коронавируса. Всего 77 663

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 11 января, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 77 663 человека (+52).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 8 регионах страны.

Общее количество вылеченных пациентов составило 76 134 человека (+67), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 912 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.