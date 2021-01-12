Конгресс США рассмотрит досрочное отстранение от власти Трампа

CentralAsia (CA) - Палата представителей Конгресса США сегодня рассмотрит две резолюции, нацеленные на то, чтобы отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.



Как сообщает ВВС, в первой резолюции демократы призывают вице-президента Майка Пенса задействовать 25-ю статью конституции и созвать правительство на голосование по вопросу о досрочном отстранении Трампа.



Вторая резолюция — об отстранении Трампа от власти через процедуру импичмента. В обеих резолюциях Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу в связи со штурмом Капитолия на прошлой неделе.



Если первая резолюция будет принята, вице-президенту Майку Пенсу придется решить, приводить ли в действие 25-ю поправку и отстранять ли Трампа от власти.



Минувшей ночью агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Дональд Трамп и Майк Пенс в понедельник вечером встретились и провели «хороший разговор».



Также стало известно, что Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Колумбия, чтобы обеспечить безопасность инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.



Ранее ФБР предупредило о готовящихся по всей стране вооруженных акциях протеста экстремистов в преддверии инаугурации.