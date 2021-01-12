Насколько эффективна вакцина Pfizer от коронавируса?

CentralAsia (CA) - Вакцина от коронавируса, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, должна защищать и от новых мутаций SARS-CoV-2, в последний месяц широко распространившихся в Великобритании и Южной Африке. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.



Это показали результаты лабораторных исследований, проведенных специалистами компании Pfizer и ученых медицинского факультета Университета Техаса.



Исследование проводилось на основе анализов крови пациентов, привитых вакциной BioNTech-Pfizer. И хотя полученные данные ограничены, поскольку в исследовании не рассматривалось влияние вакцины на весь спектр возможных вариантов коронавируса, они все же обнадеживают, отмечается в сообщении.



Коронавирус мутирует. Эффективна ли вакцина?



Как говорит ведущий специалист компании Pfizer в области разработки вакцин Фил Дормитцер, тесты показали, что вакцина BioNTech-Pfizer эффективна в борьбе не только с новым британским вариантом коронавируса - N501Y, но и с 15 другими видами мутировавшего вируса SARS-CoV-2.



«Мы протестировали 16 новых вариантов коронавируса и ни в одном случае не заметили никакого влияния (мутации на эффективность вакцины)», - сказал Дормитцер. «Однако это не означает, что так будет и с 17-м видом», - добавил он.



По данным немецкого онлайн-издания Aerzteblatt, получивший широкое распространение в Великобритании новый вариант коронавируса под названием VOC-202012/01 имеет 23 вида различных мутаций. В свою очередь новый вариант коронавируса, распространенный в Южной Африке и имеющий определенное сходство с британским вариантом, характеризуется более существенными изменениями спайковых белков. К настоящему времени эти мутации были замечены и в ряде других стран, в том числе, и в России.



До сих пор нет свидетельств того, что заражение новым вариантом коронавируса вызывает более тяжелое течение болезни или обладает большей летальностью. Но мутировавший коронавирус до 70% заразнее своего первоначального варианта, что ведет к резкому увеличению числа заразившихся. Результатом может стать коллапс системы здравоохранения, и без того работающей на пределе возможностей в условиях пандемии SARS-CoV-2. Уже сейчас во многих больницах не хватает мест в отделениях интенсивной терапии, аппаратов ИВЛ, да и просто персонала.



По словам профессора Рихарда Неэра, руководителя исследовательской группы Базельского университета, занимающейся изучением эволюции вирусов и бактерий, основная угроза нового варианта коронавируса — это возможность его стремительного распространения.



Вакцину BioNTech-Pfizer можно модифицировать



Эффективность вакцины в случае со всеми известными мутациями коронавируса необходимо продолжать изучать не только в лабораторных экспериментах, но и в широких исследованиях, уверены ученые. Важно также выяснить, защищены ли от новых вариантов коронавируса люди, которые уже переболели COVID-19 или были вакцинированы.



Если в какой-то момент вирус мутирует настолько, что иммунный ответ после вакцинации не сможет нейтрализовать его, тогда придется изменить состав вакцины.



В компаниях BioNTech и Pfizer, говорят, что обновление вакцин, произведенных по технологии матричной РНК (мРНК), не представляет особой сложности. Генетический код вируса, содержащегося в вакцине, можно изменить относительно легко - за шесть недель. Однако тестирование и сертификация новой версии вакцины, как и ее последующее производство и распространение потребуют дополнительного времени, а в большинстве стран уже сейчас с нетерпением ожидают поставок сертифицированных вакцин.