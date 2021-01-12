Коллективный иммунитет к COVID-19 не появится в 2021 году, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу не будет достигнут в 2021 году, несмотря на растущую доступность к вакцинам.



По мнению экспертов в области здравоохранения, факторы, смягчающие коллективный иммунитет, включают ограниченный доступ к вакцинам в развивающихся странах, скептицизм в отношении вакцинации и возможность мутаций.



Все больше стран по всему миру, включая США, Великобританию, Сингапур, Германию и другие страны ЕС, находятся на первых этапах кампаний массовой вакцинации.



Коллективный иммунитет возникает, когда достаточное количество людей имеет иммунитет к инфекции, предотвращающий заражение.



«Мы не сможем достичь каких-либо уровней коллективного иммунитета в 2021 году», - сказала Сваминатан на брифинге, подчеркнув, что такие меры, как социальное дистанцирование, мытье рук и ношение масок, по-прежнему необходимы для сдерживания распространения COVID-19.