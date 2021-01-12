В Бухаре девушка пыталась продать своего еще нерожденного ребенка за $5 тысяч

CentralAsia (UZ) - По информации Следственного департамента при МВД Узбекистана, в Бухарской области была задержана 22-летняя девушка, которая пыталась продать своего ещё нерождённого ребенка за 50 млн сумов (около 5 тыс.долларов).

В ходе следствия выяснилось, что в декабре прошлого года девушка, работая в одном из кафе официанткой, познакомилась с гражданкой Ф.Э. Во время беседы М.Р., находившаяся на четвертом месяце беременности, пожаловалась на тяжелое материальное положение и предложила Ф.Э. купить ее будущего ребенка за 50 млн сумов.

В качестве аванса будущая мать попросила половину из оговорённой суммы.

6 января в 19:00 часов в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Бухарской области, гражданка М.Р. была задержана при получении 20 млн сумов (около 2 тыс долларов) и $500.

В отношении гражданки М.Р. возбуждено уголовное дело (Покушение на торговлю людьми). .