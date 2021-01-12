К власти приходит лидер кыргызских «патриотов» Садыр Жапаров, - Le Monde

Садыр Жапаров

CentralAsia (KG) - Избранный президент Кыргызстана, набравший на выборах более 80% голосов, обещает очистить страну от коррупции и освободить ее от китайских долгов, пишет специальный корреспондент французского журнала Le Monde в Бишкеке Брис Педролетти.



Бывший депутат Садыр Жапаров с 2017 года отбывал десятилетний тюремный срок за насилие в ходе кампании 2012-2013 годов по безуспешной национализации «Кумтора», крупнейшего золоторудного месторождения в стране (8% ВВП), разработчиком которого является канадская компания Centerra Gold. Его освободили из тюрьмы 6 октября 2020 года его сторонники из партии «Мекенчил» («Патриот»), занявшей пятое место на выборах в законодательные органы, отмечает автор статьи.



Молодая кыргызская демократия, рожденная «революцией тюльпанов» в 2005 году и познавшая жестокие потрясения, страдает от коррупции и организованной преступности. Она сталкивается с серьезными экономическими проблемами: кредиты на 1,8 млрд долларов (1,5 млрд евро), предоставленные Китаем, составляют 40% внешнего долга страны. Пандемия поразила страну с населением 6,5 млн человек, 65% населения которой проживает в сельской местности. Денежные переводы от кыргызских рабочих, эмигрировавших за границу (в основном, в Россию и бывшие советские республики) в 2019 году, составили, по данным Всемирного банка, 28% ВВП, составлявшего всего 8,5 млрд долларов, пишет издание.



Жапаров, эмигрировавший за границу в период с 2013 по 2017 год, в ходе избирательной кампании обозначил свою излюбленную тему: выступая в воскресенье вечером после победы, он пообещал «найти достойную работу в Кыргызстане для двух миллионов рабочих-мигрантов за рубежом». Он призвал народ «объединиться, чтобы выплатить долг»: «Мы выйдем из кризиса через два-три года, но для этого нам нужна политическая стабильность», - заявил он, также пообещав «убрать коррумпированных бюрократов и чиновников».



Долг Китаю, хотя в 2020 году Пекин дважды отказывал Кыргызстану в запросах на реструктуризацию из-за рецессии, вызванной коронавирусом, широко присутствовал в кампании: 24 ноября исполнявший обязанности президента Садыр Жапаров впервые упомянул о возможности выплаты части китайского долга за счет использования ресурсов месторождения железной руды «Жетим-Тоо», расположенного в Нарынской области недалеко от границы с Китаем и известного со времен советской эпохи как одни из крупнейших мировых запасов металлов, напоминает журналист.



Такое предложение вызывает жаркие споры: политические противники Жапарова, а также демократические активисты обвиняют «патриота» в желании уступить «Жетим-Тоо» Китаю. Однако для кыргызского политика любое подозрение в пакте с Пекином означает немедленную политическую смерть, поскольку синофобия в стране довольно стойкая: «Политика в Кыргызстане представляет собой борьбу элит между собой и внешний фактор. В данном случае, это Россия, США, Турция и Китай, - анализируют российско-киргизский политолог Игорь Шестаков. - Однако китайский фактор впервые ярко проявился на выборах».



В ходе своей кампании в декабре 2020 года Жапаров разъяснил свои планы, заявив, что он «никому не отдаст даже 1% «Жетим-Тоо», что на месторождении запасы, не на пять или десять лет, но пятьсот лет, что будет создана общественная группа для его независимого развития»



В стране, где пересмотр контрактов на добычу полезных ископаемых является национальным спортом, в секторе, который, по общему признанию, известен своей отнюдь не добродетельной практикой, экс-чемпион по борьбе с «Кумтором», судя по всему, на данном этапе убедил избирателей в том, что он ниспослан провидением для противостояния китайскому гиганту, комментирует автор публикации.



Политическая стабильность, которую требует Жапаров, может иметь свою цену, и в продемократических кругах возникают опасения. «У нас уже была квазипрезидентская система. Теперь у нас будет суперпрезидентская система по российской модели: угрозы, преследования, тюрьма для нас, активистов», - беспокоится Дастан Бекешев. Бекешев является одной из самых уважаемых фигур небольшого, но энергичного кыргызского гражданского общества, он проводил кампанию по агитации за парламентаризм в преддверии референдума, как он нам говорит, без особой надежды, но в педагогических целях. Действующая конституция ограничивает президента республики одним сроком. Это стало одной из главных поправок, заключает Брис Педролетти.

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