Европа ужесточает карантин из-за роста заболеваемости «британским штаммом» коронавируса

CentralAsia (CA) - Европа все больше закрывается перед лицом коронавинусной угрозы. Заболеваемость растет, а новые штаммы грозят еще более активным распространением инфекции, сообщает Euronews.



Германия



В стране жертвами пандемии стали более 40 000 человек, с началом недели власти приняли меры в виде ужесточения общенационального карантина.



Жителям страны запрещено уезжать дальше 15 км от дома без веских на то причин, в гостях разрешено принимать только 1 человека, кто прибывает района с высоким показателем уровня заболеваемости COVID-19, ждет как минимум пятидневная изоляция: выйти из карантина можно только после двух отрицательных тестов на коронавирус. По-прежнему закрыты непродуктовые магазины и школы.



«Мы можем четко, сказать что эти меры должны помочь в удержании вируса, но насколько они будут эффектными мы пока не знаем. Вирус мутирует и мы должны быть готовыми к тому, что ситуация будет развиваться непредсказуемо» - сказал, вице-канцлер Германии Олаф Шольц.



Великобритания



Власти ожидают дальнейшего ухудшения эпидемических показателей в ближайшее время из-за распространения нового штамма коронавируса. В связи с этим ставится вопрос об ужесточении карантинных мер в стране. Неделю назад новые ограничения ввели в Англии и Шотландии, похожие запреты действуют в Уэльсе и Северной Ирландии. Школы перешли на удаленное обучения, запрещено выходить на улицу без веских оснований.



«Мы будем пересматривать санитарные меры и, если надо ужесточать их. Но если будут соблюдены уже принятые меры, то мы надеемся на улучшения эпидемической ситуации» - сказал, премьер-министр Великобритании Борис Джонсан».



Франция



Во Франции все чаще выявляют случаи заражения «британским штаммом». К тому же здесь выявили «свою» опасную разновидность инфекции, отличную от «британской».

Премьер-министр страны Жан Кастекс не исключил, что из-за этого в стране все-таки будет введен третий карантин с круглосуточными ограничениями на выход из дома. Но, по его словам, пока, достаточно и комендантского часа.



Италия



В Италии также действует комендантский час. После рождественского карантина правительство отмечает снижение заболеваемости на большой части страны, где теперь возобновляют работы бары и рестораны. В «оранжевой зоне» остаются пять регионов с особенно высокими темпами роста COVID-19.



