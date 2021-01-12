В аэропорту Душанбе по прилету из Молдовы "пропали" 16 граждан Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Шестнадцать граждан Таджикистана, которые утром 11 января вернулись на родину из Молдовы, были «увезены» сотрудниками правоохранительных органов в международном аэропорту Душанбе.

Как сообщают СМИ, они прибыли самолетом из Стамбула. Представители таджикских правоохранительных органов заявляют, что им ничего не известно об инциденте.

В то же время 11 января представители МВД Молдовы сообщили, что 16 граждан Таджикистана были обвинены в нарушении правил пребывания в этой стране и после штрафных санкций вылетели из Молдовы.

В настоящее время местонахождение этих граждан неизвестно.

Ольга Поалелунги, директор Бюро по миграции и убежищу при Министерстве внутренних дел Молдовы, сказала, что 16 граждан Таджикистана были привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в этой стране и оштрафованы. По ее словам, «вчера (то есть в воскресенье – прим. редакции) эти граждане за свои деньги купили билеты и улетели на родину».

На основании межправительственного соглашения между Молдовой и Таджикистаном, заключенного в 2019 году, граждане обоих государств могут находиться на территории каждого из государств без визы в течение 90 суток.

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