Избрание Жапарова может стать началом формирования очередного неустойчивого и жесткого авторитаризма, - Financial Times

CentralAsia (KG) - Садыр Жапаров, бывший заключенный, ставший премьер-министром, с большим преимуществом одержал победу на президентских выборах в Кыргызстане, пишет международная деловая газета Financial Times.

В октябре прошлого года Жапаров был освобожден из тюремного заключения в ходе мятежа с применением насилия, направленного против бывшего президента страны и его правительства. После освобождения Жапаров был назначен премьер-министром, а затем и действующим президентом. Это было уже третье по счету свержение главы государства с 2005 года в этой центральноазиатской стране.

Подобный стремительный переход власти наглядно продемонстрировал существующую в Кыргызстане нестабильность, а также наличие ожесточенных конфликтов между регионами в республике, которые и сделали эту страну единственным многопартийным демократическим государством в регионе, где преобладают стареющие диктаторы и автократии.

Однако политические волнения и приход к власти Жапарова вызвали беспокойство в России, которая имеет военную базу на территории этой страны и которая ведет борьбу с Китаем за влияние в этом богатом ресурсами постсоветском центральноазиатском регионе, отмечает автор статьи.

Однако Жапаров заявил о своем намерении поддерживать тесные связи с Россией, где работают сотни тысяч кыргызских трудовых мигрантов, денежные переводы которых представляют собой критически важную опору экономики этой страны. «Россия является нашим стратегическим партнером», - сказал Жапаров в воскресенье в беседе с журналистами, когда опускал свой бюллетень в урну на избирательном участке в Бишкеке.

Согласно предварительным данным избирательной комиссии этой страны, 52-летний Жапаров получил 81% голосов.

В целях дальнейшей консолидации власти Жапарова одновременно был проведен национальный референдум, и 81,3 процента его участников поддержали предложение относительно укрепления роли президента за счет сокращения влияния парламента страны, что, по мнению некоторых аналитиков, может подорвать политический плюрализм в стране.

Эрика Марат, доцент расположенного в Вашингтоне и поддерживаемого Министерством обороны Колледжа по проблемам международной безопасности (College of International Security Affairs), назвала Жапарова «кыргызским Трампом», избрание которого может стать «началом формирования очередного неустойчивого и жесткого авторитаризма».

«Введение президентской системы служит одной единственной цели — укреплению власти Кыргызского Трампа сверх того, что разрешает нынешняя Конституция, а также утверждению его центральной роли по примеру Путина, Назарбаева и т. д.», — подчеркнула она, сославшись на лидеров России и Казахстана, которые в течение долгого времени находятся у власти.

Победа на выборах Жапарова, которую многие ожидали, закрепляет его удивительное восхождение в течение всего трех месяцев — от узника тюрьмы до главы государства.

Протестующие, которые вышли на улицы в знак протеста против предполагаемой скупки голосов избирателей в ходе проходивших в октябре парламентских выборов, ворвались как в его тюремную камеру, так и в офис президента. В результате страна была ввергнута в кризис, а Сооронбаю Жээнбекову не оставалось ничего другого, кроме как самому подать в отставку.

Бывший член парламента Жапаров отсидел в тюрьме часть своего срока, к которому был приговорен за похищение людей, когда он в начале 2010-х годов пытался национализировать крупное золоторудное месторождение Кумтор, принадлежащее канадской компании Centerra Gold.

Став исполняющим обязанности президента, он отказался от этого намерения, однако заявил, что, по его мнению, прибыль от этого прииска должна распределяться более справедливо.

Перевод ИноСМИ

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