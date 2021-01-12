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  12 января 2021
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В Узбекистане в тюрьмах находятся более 22 тысяч осужденных, - МВД
// АКИpress

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 68 из каждых 100 000 человек отбывают наказание в исправительных учреждениях. Об этом было объявлено 11 января на заседании Комитета по вопросам обороны и безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса.

По официальным данным, в настоящее время в Узбекистане действуют 54 колонии. Из них 18 закрытых, 25 - исправительных колоний и 11 - следственных изоляторов.

По данным Министерства внутренних дел, в тюрьмах находятся более 22 тысяч осужденных. Более 7000 из них отбывают наказание в колониях общего режима, более 14000 отбывают наказание в колониях закрытого типа.

«Для обеспечения прозрачности условий содержания осужденных и предотвращения негативных последствий пыток и физического насилия в 54 пенитенциарных учреждениях системы установлено 3280 современных устройств видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 августа 2020 года, 639 человек из каждых 100 тысяч в США, 340 в России, 335 в Турции, 343 в Беларуси и 68 в Узбекистане отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях.

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