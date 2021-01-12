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  12 января 2021
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За сутки в России коронавирус выявлен почти у 23 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 22 934 новых случая коронавируса. Об этом 12 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 827 (12,3%). Таким образом, всего в России нарастаящим итогом зафиксировано 3 448 203 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 94,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 326 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 618 114 человек.

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