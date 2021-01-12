В России за сутки от COVID-19 умер 531 человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 531 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 72 и Санкт-Петербурге — 68.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 62 804 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 618 114 пациентов.