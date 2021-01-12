В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 30 человек

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 4 по 10 января зарегистрировано 30 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи смерти выявлены в 10 регионах страны:

- город Алматы - 8;

- Алматинская область - 4;

- Восточно-Казахстанская область - 4;

- город Нур-Султан - 4;

- Атырауская область - 3;

- Актюбинская область - 2;

- Павлодарская область - 2;

- Жамбылская область - 1;

- Западно-Казахстанская область - 1;

- Костанайская область - 1.

Итого с начала пандемии по Республике Казахстан зарегистрированы 2349 случаев с летальным исходом от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения