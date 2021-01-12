В Казахстане за неделю от коронавируса умерли 30 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане с 4 по 10 января зарегистрировано 30 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
Новые случаи смерти выявлены в 10 регионах страны:
- город Алматы - 8;
- Алматинская область - 4;
- Восточно-Казахстанская область - 4;
- город Нур-Султан - 4;
- Атырауская область - 3;
- Актюбинская область - 2;
- Павлодарская область - 2;
- Жамбылская область - 1;
- Западно-Казахстанская область - 1;
- Костанайская область - 1.
Итого с начала пандемии по Республике Казахстан зарегистрированы 2349 случаев с летальным исходом от коронавируса.
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