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  12 января 2021
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По факту избиения детей в подпольной религиозной школе в Ташкенте возбуждено уголовное дело

CentralAsia (UZ) -  Деятельность подпольной религиозной школы (худжры) пресечена в Ташкенте 10 декабря. Учившиеся в ней несовершеннолетние подвергались избиениям, сообщается в репортаже телеканала UzReport.

Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УКД ОВД Шайхантахурского района и Службы государственной безопасности в ходе оперативных мероприятий установили, что незаконное обучение религии проводил гражданин А. в своей квартире в многоэтажном доме в махалле «Джангох».

Сообщается, что родители детей платили организатору худжры по 150-200 долларов, хотя у него не было никаких соответствующих разрешений на преподавание. В процессе обучения А. регулярно избивал детей скалкой, нанося им телесные повреждения. Однако сам мужчина отрицает, что это было регулярно. По его словам, он щипал их и «иногда» бил палкой.

По данному факту и заключению судебно-медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело по статье 105 («Умышленное телесное повреждение средней тяжести») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

В конце прошлого года в Ташкенте была пресечена деятельность трех подпольных религиозных школ, где несовершеннолетних детей избивали и заставляли голодать в качестве наказания во время обучения. В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы обнаружили в этих худжрах деревянные палки, ножи и пневматическое оружие.

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