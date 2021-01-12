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  12 января 2021
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В Узбекистане повысились тарифы на воду

CentralAsia (UZ) -  Новые тарифы на услуги питьевой и сточной воды в регионах выросли в среднем в 1,9 раза, 11 января сообщает пресс-служба АО "Uzsuvtaminot"

«Согласно новым тарифам, в Узбекистане новые цены на услуги питьевого водоснабжения и канализации выросли в 1,9 раза. … Расчеты абонентам без водомеров производятся исходя из нормы потребления воды», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что новые цены распространяются только на абонентов, подключенных к централизованной системе отопления. Компания приводит пример расчета стоимости потребления воды, исходя из показания счетчиков на примере города Ташкента.

«400 (питьевая вода) + 100 (надбавка) + 350 (канализация) + 100 (надбавка) + 350 (канализация для горячей воды*) + 100 (надбавка) = итого 1400 сумов (0,13 долларов)», — пример расчетов.

В других регионах Узбекистана расчет за водопользование производится аналогичным образом, но надбавка за каждый кубометр питьевой воды и за канализацию составляет 50 сумов (0,004 долларов).

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