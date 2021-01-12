Airbus поставит в Туркменистан 2 грузовых самолета

CentralAsia (TM) - Воздушный флот Туркменистана впервые пополнится самолётами Airbus. Соответствующее Постановление подписал сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив агентству «Türkmenhowaýollary» заключить с французской компанией Airbus S.A.S. контракт на закупку бывших в эксплуатации двух грузовых самолётов модели «A330-200» модификации «P2F», сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Такое решение принято «в целях успешного решения задач, предусмотренных «Национальной программой развития гражданской авиации Туркменистана на 2012-2030 годы», и увеличения объемов грузовых перевозок», отмечается в Постановлении.

Лайнеры модификации «P2F» обладают грузоподъемностью до 59 тонн, а дальность их полёта составляет до 7400 км.