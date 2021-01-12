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  12 января 2021
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Эксперты ВОЗ посетят Китай для глобального расследования происхождения коронавируса

CentralAsia (CA) -  Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения 14 января прибудет в Китай для долгожданного расследования происхождения коронавирусной инфекции COVID-19.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил на брифинге, что китайская сторона готова принять и оказать поддержку в этом расследовании.

Чжао отказался предоставить подробную информацию о графике работы экспертов и о том, будет ли им разрешено посетить Уханьский институт вирусологии.

Действующий президент США Дональд Трамп, который назвал коронавирус «китайским вирусом», утверждал, что вирус мог исходить из Уханьского института вирусологии, и призвал к расследованию.

Предполагается, что команда экспертов ВОЗ из десяти человек посетит Ухань, но пока неясно, посетят ли они и УИВ.

Первая вспышка коронавируса по официальным данным, произошла на уханьском рынке морепродуктов в конце 2019 года. С началом 2020 года коронавирус начал распространятся по всему миру. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией.

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