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  12 января 2021
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Помощник госсекретаря США провела переговоры с Саидой Мирзиёевой и Танзилой Нарбаевой

CentralAsia (UZ) -  Помощница госсекретаря США, глава Офиса Госдепартамента по глобальным проблемам женщин, посол по особым поручениям Келли Кюрри встретилась в Ташкенте с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой и с заместителем председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа Саидой Мирзиёевой.

Как сообщается, стороны обсудили проводимые в Узбекистане реформы по защите интересов женщин, повышению их роли в общественно-политической и экономической жизни Узбекистана.

«Я считаю важным привлекать внимание общественности к проблемам равноправия и создавать все необходимые условия для самореализации женщин и полноценного раскрытия их потенциала», — отметила Саида Мирзиёева в своём Telegram-канале.

Помощница Госсекретаря США отметила, что особое внимание заслуживает достижение правительством Узбекистана большого прогресса в искоренении принудительного труда, жертвами которого были не только мужчины, но и женщины, представлявшие в основном уязвимые слои населения. Кюрри также приветствовала создание неформальной платформы «Диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии». Она сообщила, что в рамках платформы «С5+1» запущен проект поддержки женского предпринимательства, который, в первую очередь, будет реализован совместно с Узбекистаном и Казахстаном. Одновременно «DFC» запускает проект по усовершенствованию законодательной базы Узбекистана и Казахстана.

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