Эмомали Рахмон поздравил Жапарова с победой на президентских выборах

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму избранному президенту Кыргызстана Садыру Жапарову. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

«Результаты волеизъявления народа Кыргызстана свидетельствуют о широкой поддержке обществом избранного вами курса, направленного на укрепление в стране стабильности и согласия, на дальнейшее её устойчивое развитие и процветание.



Народы Таджикистана и Кыргызстана связывают многовековые традиции отношений дружбы, добрососедства и взаимоуважения. Будучи заинтересованным в сохранении и приумножении всего созидательного исторического наследия взаимоотношений наших народов, выражаю надежду на совместные с вами последовательные усилия по выводу на качественно новый уровень всего комплекса таджикско-кыргызского многопланового сотрудничества», - говорится в сообщении.



Также Рахмон пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а кыргызскому народу – мира, стабильности и всевозрастающего прогресса.

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