Какое отношение имеет коронавирус ко Второй мировой войне?

CentralAsia (CA) - В странах с наибольшими человеческими потерями во время Второй мировой войны сегодня меньше людей умирает от коронавируса. Звучит странно, однако это может кое-что объяснить, пишет журналист Томас Фрике на страницах немецкого журнала Der Spiegel.



Это одна из больших загадок коронавирусной катастрофы: почему она так сильно ударила по испанцам, итальянцам, бельгийцам или британцам? И почему другие, например, немцы, пострадали меньше? По крайней мере, во время первой волны.



Конечно, отчасти это можно объяснить тем, что злым роком для жителей Южной Европы стало то, что они больше и дольше живут в семье, где молодые намного быстрее заражают пожилых. И чаще используют физический контакт при приветствии. Однако это не касается утонченных британцев. Или бельгийцев. И, конечно, свое влияние может оказывать и то, насколько плотно заселены страны и каков средний возраст людей. Но и это не объясняет, почему в такой же густонаселенной и ускоренно стареющей Германии на протяжении нескольких месяцев от коронавируса умирало гораздо меньше людей, отмечает автор.



В поисках ответа трое ученых из Всемирного банка и Джорджтаунского университета сделали открытие, которое сначала кажется безумным. При проведении исторического сравнения было обнаружено, что в 2020 году наименьшие потери понесли страны, в которых во время Второй мировой войны, то есть во время еще более крупной глобальной катастрофы новейшей истории, наоборот, погибло особенно много людей.



Ученые проанализировали, сколько случаев смерти от коронавируса на миллион жителей было зарегистрировано почти в 50 отдельных европейских государствах по состоянию на конец августа 2020 года. Затем они сопоставили, сколько людей в процентах от общей численности населения погибло в этих странах во время Второй мировой войны.



Результат: почти везде, где во время войны погибло особенно много людей и число жертв составило 10% населения и больше, смертность от коронавируса составила менее 200 случаев на миллион человек — в Беларуси, в Польше, на Украине или в России. В Германии на войне погибло почти 10% населения и до августа смертность от коронавируса также была ниже 200. Обратная ситуация в Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, где наблюдается огромная смертность от коронавируса, составляющая более 600 человек на миллион жителей и больше - а во время Второй мировой войны погибло значительно меньше людей, от 1 до 3%.



Согласно анализу ученых, не нашлось ни одной европейской страны, которая пострадала бы больше других как во время Второй мировой войны, так и во время коронакризиса. И, согласно статистическим оценкам, это касается даже стран с одинаковой плотностью населения и сопоставимым средним возрастом.



Люди делают гораздо больше выводов из непосредственно пережитых катастроф, чем из катастроф, случившихся где-либо в другом месте, считают авторы исследования. Существуют и различные исследования о том, что после войн люди более склонны к самоотверженности и общественной деятельности, а эти качества могут оказаться полезными для общества при новых потрясениях, например, сейчас, во время коронакризиса, пишет издание.



Опыт сказывается скорее косвенно, предполагают экономисты. Вероятно, такое огромное потрясение, как Вторая мировая война, в большей степени способствовало в особенно пострадавших странах развитию устойчивости общества, и в сумме индивидуальных реакций привело к тому, что сформировались модели поведения и институты, защищающие на длительную перспективу от будущих катастроф сознательно или нет. К тому же там, где люди больше верят правительству или друг другу, преодоление кризиса проходит лучше.



Социологи предполагали, что, например, в Германии вследствие послевоенной катастрофы люди стали особенно ценить объединения, коммуникацию и консенсус. Все, что касается нашего человеческого сосуществования, относительно, не совсем свободно от клише и несколько идеализировано. И, конечно, есть и множество других факторов. Однако если это объяснение можно использовать для решения загадки о различной судьбе стран во время коронакризиса, то можно объяснить и то, почему вирус так сильно ударил в 2020 году по британцам и американцам, то есть тем, кто со времен Тэтчер и Рейгана ко всему прочему были вынуждены участвовать в эксперименте по турбо-индивидуализирующему экономическому либерализму. Неблагоприятному для всего социального. Результат можно наблюдать сегодня - на ступенях Капитолия (а порой и рейхстага). Или у Ла-Манша заключает Фрике.