Посол Таджикистана встретился с председателем Национального собрания Кувейта

CentralAsia (TJ) - Председатель Национального собрания Кувейта Марзук Али аль-Ганим 10 января принял посла Таджикистана в Государстве Кувейт Зубайдулло Зубайдзоду. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, в частности межпарламентского сотрудничества, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире.



Посол передал поздравительные письма председателя Маджлиси Рустама Эмомали и председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоира Зокирзода по случаю переизбрания Марзука Али аль-Ганима председателем Национального собрания Кувейта.

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