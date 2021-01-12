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  12 января 2021
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Узбекистан увеличил поставку электроэнергии Афганистану до 400 мегаватт

CentralAsia (UZ) -  Объем электроэнергии экспортируемой Афганистану Узбекистаном увеличено до 400 мегаватт. Об этом сообщает Tolonews ссылаясь на Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

По сведениям компании, для улучшения электроснабжения страны проводятся мероприятия по увеличению импортируемой электроэнергии до 450 мегаватт.

На время объем поставляемой Узбекистаном электроэнергии упал до 150 мегаватт. В результате, в последнее время некоторые районы Кабула снабжались электричеством всего лишь в течение 20 минут.

Отмечается, что за последние 18 лет международное сообщество для улучшения инфраструктуры Афганистана выделило 4 млдр долларов. К тому же, DABS каждый год платит Узбекистану за электроэнергию 100 млн долларов.

До снижения поставок Узбекистан импортировал Афганистану 450 мегаватт электроэнергии. В настоящее время официально Кабул своими внутренними возможностями может доставить 160 мегаватт электроэнергии.

За последние 18 лет Афганистан покупал электричество у Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, но не инвестировал в свои внутренние ресурсы.

Ежегодно Афганистан выделяет 300 млн долларов на покупку электроэнергии за границей.

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