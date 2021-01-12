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  12 января 2021
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17 граждан, возвращенных в Узбекистан из Сирии, отправлены по месту жительства, - ГУВД

CentralAsia (UZ) -  11 января сотрудники ГУВД Ташкента отправили 17 граждан (3 женщин, 14 несовершеннолетних, 5 из которых сироты), ранее содержавшихся в лагере “Бустон” Кибрайского района, по месту их жительства.

Три женщины с несовершеннолетними детьми были отправлены к своим родителям, проживающим в Юнусабадском, Учтепинском и Чиланзарском районах. Пятеро детей, лишившихся обоих родителей, размещены в детские дома в Ташкенте, сообщили в ведомстве.

Сообщается, что каждому гражданину переданы подарки президента, 3 детям старше 12 лет подарены велосипеды.

Это уже третья акция по возвращению на родину граждан Узбекистана оставшихся в лагерях Сирии.
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