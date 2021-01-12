[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан намерен через Таджикистан открыть автобусное сообщение с Кыргызстаном

CentralAsia (TJ) -  Узбекистан и Кыргызстан намерены возобновить автобусное сообщение по маршруту Ташкент-Ош. Об этом говорится в размещенном на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов проекте указа президента Шавката Мирзиёева о развитии туризма и паломничества в республике.

Согласно проекту документа, Узбекистан для развития туризма по согласованию с правительством Таджикистана намерен через таджикский Согд наладить автобусное сообщение по маршруту Ташкент-Ош в самое ближайшее время.

Проект указа предусматривает также открытие автобусного сообщения между узбекскими городами Самарканд, Бухара, Ташкент и Термез с Душанбе и Худжандом.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане продлили срок обмена старых банкнот и монет
  • Помощник госсекретаря США провела переговоры с Саидой Мирзиёевой и Танзилой Нарбаевой
  • По факту избиения детей в подпольной религиозной школе в Ташкенте возбуждено уголовное дело


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com