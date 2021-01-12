В Самарканде трое детей из одной семьи скончались от отравления

- Узбекистан, общество
- 23:55, 12 января 2021
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CentralAsia (UZ) - В Самаркандской области трое детей из одной семьи скончались от отравления. Об этом сообщает издание Zarnews.
По данным издания, скончались дети семьи Д.Жураева — сын 2012 года рождения, две дочки 2016 и 2019 года рождения. Глава семейства и его супруга в настоящее время находятся в реанимации.
Семья проживает в Каттакурганском районе. Отмечается, что дети скончались от отравления неустановленной этиологии. В настоящее время изучаются причины отравления.