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  13 января 2021
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В Самарканде трое детей из одной семьи скончались от отравления

CentralAsia (UZ) -  В Самаркандской области трое детей из одной семьи скончались от отравления. Об этом сообщает издание Zarnews.

По данным издания, скончались дети семьи Д.Жураева — сын 2012 года рождения, две дочки 2016 и 2019 года рождения. Глава семейства и его супруга в настоящее время находятся в реанимации.

Семья проживает в Каттакурганском районе. Отмечается, что дети скончались от отравления неустановленной этиологии. В настоящее время изучаются причины отравления.

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