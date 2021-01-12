В Турции освободили журналиста из Узбекистана Абдукарима Мирзаева

CentralAsia (UZ) - В Турции на свободу отпущен журналист из Узбекистана Абдукарим Мирзаев. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

Журналист был задержан в Стамбуле в ночь на 11 декабря 2020 года по подозрению в связи с лицами, подозреваемыми в совершении преступлений. Подозрения в отношении журналиста не нашли своего подтверждения, однако постановление об его депортации все же не отменили, и журналист содержался в депортационном отделении.

5 января представитель Абдукарима Мирзаева, адвокат Махмуд Саид Арслон, опубликовал в социальных сетях заявление.

По словам адвоката, 10 декабря по приказу прокуратуры Стамбула в доме Абдукарима Мирзаева был проведен обыск, проверен его телефон. Прокурор, ведущий следствие, даже не взял показаний у подозреваемого, так как не было выявлено ни одного сомнительного факта, доказывающего участие в преступлении.

В Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщили, что в отношении Мирзаева не было возбуждено никакого дела, передает Кун.уз.