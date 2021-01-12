В Узбекистане продлили срок обмена старых банкнот и монет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ряд монет и банкнот старого образца утратили силу в качестве законного платежа 1 июля 2020 года.

Взамен с 2018 года на постоянной основе осуществляется выпуск в обращение монет достоинством 200 сум и 500 сум, пишет ЦБ Узбекистана.

С 1 июля 2020 года банкноты с этим номиналами, а также банкноты и монеты достоинством 50 сум и 100 сум принимаются только расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка и обмениваются на денежные знаки, находящихся в обращении.

Согласно анализу и обращениям до сих пор на руках у населения остаются банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сум старого образца в определенном размере.

Решением правления ЦБ установлен последний срок обмена расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка банкнот и монет 50, 100, 200 и 500 сум старого образца на действующие денежные знаки до 1 января 2022 года.

Оставшиеся на руках банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сум старого образца можете обменять на денежные знаки, находящихся в обращении до 1 января 2022 года в расчетно-кассовых центрах Главных управлений Центрального банка на местах.