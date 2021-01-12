[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане продлили срок обмена старых банкнот и монет

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане ряд монет и банкнот старого образца утратили силу в качестве законного платежа 1 июля 2020 года.

Взамен с 2018 года на постоянной основе осуществляется выпуск в обращение монет достоинством 200 сум и 500 сум, пишет ЦБ Узбекистана.

С 1 июля 2020 года банкноты с этим номиналами, а также банкноты и монеты достоинством 50 сум и 100 сум принимаются только расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка и обмениваются на денежные знаки, находящихся в обращении.

Согласно анализу и обращениям до сих пор на руках у населения остаются банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сум старого образца в определенном размере.

Решением правления ЦБ установлен последний срок обмена расчетно-кассовыми центрами территориальных Главных управлений Центрального банка банкнот и монет 50, 100, 200 и 500 сум старого образца на действующие денежные знаки до 1 января 2022 года.

Оставшиеся на руках банкноты и монеты 50, 100, 200 и 500 сум старого образца можете обменять на денежные знаки, находящихся в обращении до 1 января 2022 года в расчетно-кассовых центрах Главных управлений Центрального банка на местах.

print
  • Какое отношение имеет коронавирус ко Второй мировой войне?
  • Airbus поставит в Туркменистан 2 грузовых самолета
  • В Туркменистане бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com