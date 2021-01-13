Количество иностранных рабочих в Монголии сократилось на 12,2 процента

CentralAsia (MNG) - По состоянию на конец декабря 2020 года 4,0 тысячи иностранных граждан из 89 зарубежных стран работали в Монголии по трудовому договору с целью получения заработной платы и дохода или добровольно без цели получения заработной платы и дохода. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество стран уменьшилось на шесть, а количество иностранных рабочих уменьшилось на 562 (12,2%).

Из всех иностранных рабочих, заключивших трудовой договор в Монголии, 3,5 тысячи (86,0%) составляли мужчины и 0,5 тысячи (14,0%) -- женщины. Из всех иностранных рабочих в Монголии 51,2% были из Китая, 6,4% -- Российской Федерации, 5,3% -- Южной Кореи, 5,0% -- Австралии, 3,7% -- США, 3,3% -- ЮАР, 2,9% -- Филиппины, 2,6% -- Вьетнам, 2,5% -- Великобритания, 2,0% --Канада, 2,0% -- Индия, 1,2% -- Япония и остальные 11,9% -- другие страны.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения