Ожидается, что экономический рост Монголии в 2021 году составит 4,3 %

CentralAsia (MNG) - Ожидается, что в 2021 году экономика Монголии вырастет на 4,3 процента, что на 0,6 процентного пункта ниже предыдущего прогноза, опубликованного Всемирным банком в отчете «Глобальные экономические перспективы».

Политический ответ на пандемию привел к резкому увеличению бюджетного дефицита в регионе. Для покрытия дополнительных финансовых потребностей правительства нескольких стран использовали внутренние займы (Китай, Индонезия, Мьянма, Филиппины). Другие больше полагались на внешнее финансирование (Фиджи, Монголия, Палау, Папуа-Новая Гвинея).

Сочетание государственной поддержки и замедления активности привело к увеличению государственного долга региона примерно на 7 процентных пунктов, до 50 процентов ВВП в среднем в 2020 году и более 60 процентов ВВП в Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии и Монголии. Общий государственный и частный долг в регионе превысил 100 процентов ВВП в двух третях стран региона и достиг почти 300 процентов ВВП в Китае и Монголии.

Прогнозируется, что в 2021 году рост в регионе ускорится до 7,4% за счет восстановления в Китае. Это основано на внедрении эффективной вакцины в первом квартале 2021 года в крупных странах, а затем в небольших странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Тем не менее, ожидается, что к концу 2021 года экономическая активность в регионе останется ниже предпандемической тенденции, что отражает стойкий ущерб от шока COVID-19. Ожидается, что инвестиции и производительность останутся на низком уровне, а неопределенность, вероятно, останется повышенной.

источник: www.worldbank.org

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