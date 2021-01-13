Владельцы монгольского бизнеса рады ослаблению карантинных мер в столице

CentralAsia (MNG) - «Я очень рада, что строгие ограничения COVID-19 были постепенно ослаблены, и нам разрешили работать», - сказала Очирбат Ариунаа, женщина, которая руководит швейной мастерской здесь, в столице Монголии.

Хотя число случаев заражения COVID-19 растет, Монголия частично ослабила меры по изоляции COVID-19 в столице страны Улан-Баторе, начиная с понедельника, с определенными условиями для оживления экономики и поддержки бизнеса.

Сотрудникам всех типов торговых и обслуживающих организаций, за исключением 18 типов организаций, таких как магазины непродовольственных товаров, сауны, бары, парикмахерские и салоны красоты, фитнес-центры и развлекательные центры, разрешено вернуться на работу, но они должны соблюдайте строгие правила техники безопасности.

Министерство здравоохранения Монголии призывает торговые и обслуживающие организации строго соблюдать меры инфекционного контроля, дезинфицируя поверхности, сохраняя социальную дистанцию, не обслуживая клиентов, которые не носят маски, и проверяя температуру их тела.

«Ограничения, связанные с COVID-19, стали большим ударом для малого и среднего бизнеса, такого как мы», - сказала Ариунаа. Традиционно во время фестиваля Цагаан Сар или Лунного Нового года люди заказывают много традиционных костюмов, поэтому ее швейная мастерская примерно в это время получает большую часть своего годового дохода.

Однако в этом году правительство Монголии запретило празднование традиционного фестиваля Цагаан Сар или Лунного Нового года из-за пандемии. «Ожидается, что нам потребуется много времени, чтобы компенсировать убытки и заработать деньги, как раньше», - сказала Ариунаа.

Даваа Энхцэцэг - владелец небольшой кофейни в Улан-Баторе.

«Почти два месяца спустя мы вернулись к работе сегодня. Сейчас в кофейне очень мало посетителей», - сказала Энхцэцэг.

«Если пандемия будет продолжаться долго и будет несколько человек, как сегодня, нашей кофейне придется закрыть свои двери».

Энхжаргал Сумъяа, мастер маникюра, работающая не по найму, беспокоится о своих перспективах, поскольку мастерам маникюра все еще не разрешают работать. В этой стране много людей, подобных нам, которые живут на свой ежедневный доход, - сказала она. - Я просто хочу, чтобы пандемия COVID-19 быстро закончилась».

Монголия подтвердила свой первый местный случай COVID-19 в марте 2020 года. Ее первая местная передача была обнаружена в начале ноября, когда у женщины был положительный результат после того, как ее муж, вернувшийся из России, завершил свой 21-дневный обязательный карантин.

Инцидент спровоцировал общенациональную блокировку, которая позже была продлена в Улан-Баторе и двух аймаках до 11 декабря. После этого правительство Монголии повторно ввело меры изоляции в Улан-Баторе, который больше всего пострадал от вспышки коронавируса, с 23 декабря по 6 января и продлил строгий запрет на весь день до 11 января, чтобы ограничить возобновление местных заболеваний.

По состоянию на понедельник в азиатской стране зарегистрировано 1456 случая COVID-19, более двух третей из которых были переданы на месте. В стране с населением 3,3 миллиона человек зарегистрировано 2 случая смерти, связанных с COVID-19, и 909 случаев выздоровления.

источник: Синьхуа

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