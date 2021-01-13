673,8 тыс.человек въехали в Монголию в 2020 году

CentralAsia (MNG) - 1 361 100 пассажиров пересекли границу Монголии в 2020 году, что на 4,8 миллиона (78,4%) меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году в Монголию прибыло 673,8 тысячи пассажиров. Из всех прибывающих пассажиров 26,3% прошли через Гашуун-Сухайт, 23,0% — через Замын-Ууд, 16,4% - через Шивээхурэн, 14,6% — через Буянт-Ухаа, 7,7% — через Алтанбулаг и 12,0% — через другие пограничные пункты.

Из прибывающих пассажиров 606,8 тысяч (90,1%) составляли граждане Монголии и 66,9 тысячи (9,9%) — иностранцы.

Из-за глобальной вспышки коронавируса (COVID-19) пограничный переход с Монголией начал закрываться с 1 февраля 2020 года.

В октябре Монголия репатриировала 3531 гражданина чартерными рейсами и 57 через автомобильные и железнодорожные порты, 605 граждан чартерными рейсами и 10 граждан через автомобильные и железнодорожные перевозки в ноябре, а также 541 гражданина рейсами и 41 через автомобильные и железнодорожные порты в декабре 2020 года. соответственно.





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