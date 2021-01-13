Стипендия для полевых исследований Американского центра монголоведения 2021 открыта для приема заявок

CentralAsia (MNG) - Американский центр монголоведения (The American Center for Mongolian Studies - ACMS) при финансовой поддержке Бюро по вопросам образования и культуры Государственного департамента США и Совета американских зарубежных исследовательских центров приглашает на восьмой год стипендий для стипендий ACMS для полевых исследований.

Программа предоставит стипендии в размере до 4000 долларов студентам, докторантам или преподавателям для проведения краткосрочных полевых исследований в Монголии в 2021 году, если позволяют условия поездки.

«Поездки в Монголию и из Монголии остаются строго ограниченными из-за правил COVID-19, и неизвестно, когда и возобновятся ли поездки в Монголию в 2021 году. Если поездки останутся ограниченными, исследователи, отобранные для стипендии для полевых исследований, смогут отложить свою область исследовательские проекты до 2022 года», - сообщает ACMS.

Программа открыта для граждан США, которые в настоящее время обучаются на дневном отделении (студенты) или работают, по крайней мере, на неполный рабочий день (аспиранты и преподаватели) в университете или колледже, или для студентов, которые только что закончили обучение, программа будет финансировать исследовательские проекты в любой области, включая гуманитарные, естественные и социальные науки, которые будут поддерживать развитие американо-монгольского сотрудничества.

Американский центр монголоведения (ACMS) — это частная некоммерческая образовательная организация, которая поддерживает академические проекты и обмены в Монголии и регионе Внутренней Азии, который включает Монголию и соседние районы Китая, России и Центральной Азии. Американский центр монголоведения впервые был создан в МонГУ в мае 2004 года. С этого момента центр ведёт активную деятельность и взаимодействие с монгольским университетом и вносит весомый вклад в развитие монголоведения благодаря своим эффективным проектам.

Новейшим местом размещения Американского центра монголоведения (ACMS) стал с октября 2018 года университет Мерсер. Некоммерческая образовательная организация, основанная в 2004 году, фокусируется на академических проектах и обменах с Монголией и Внутренней Азией.

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