-50C. Дзуд прибывает в Монголию: агентства по оказанию помощи предупреждены

CentralAsia (MNG) - Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) объявила сегодня, что прогнозы одной из самых суровых зим в Монголии привели к выделению средств на упреждающую чрезвычайную ситуацию в попытке защитить жизни и средства к существованию уязвимых пастухов.

Национальное агентство Монголии по метеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило, что более 60 процентов территории страны находятся под угрозой экстремальной зимы, когда прогнозируется резкое падение температуры до -50 ° C в течение нескольких дней подряд.

Эти суровые зимы, известные как дзуд, угрожают здоровью и средствам к существованию тысяч монгольских пастухов, проживающих в отдаленных центральных и южных аймаках страны.

Дзуд вызван двойным воздействием засухи летом и суровыми зимними условиями. Без летнего дождя трава не растет, миллионы сельскохозяйственных животных не могут набрать достаточно веса, чтобы пережить зиму, а фермеры не могут выращивать достаточное количество сена.

Нежелательные новости о приближающемся дзуде вызвали выделение почти 290 000 швейцарских франков (около 314 000 долларов США) из Чрезвычайного фонда помощи при стихийных бедствиях МФКК. Это позволит Красному Кресту Монголии поддержать 2000 семей пастухов, чтобы предотвратить крупные поголовья и экономические потери за счет распределения денежных грантов и наборов для ухода за животными.

Выделение этих средств является частью подхода МФКК к финансированию на основе прогнозов.

В 2010 году дзуд убил более 11 миллионов животных, а тысячи семей пастухов были вынуждены покинуть землю. Монгольский научно-исследовательский институт метеорологии, гидрологии и окружающей среды предсказал, что сильные дзуды, подобные событию 2010 года, станут более частыми и будут происходить каждые четыре-пять лет, а не каждые 10.





Дзуд или зуд (монг. зуд), также бескормица — стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным покровом, и большое количество животных погибает от голода и холода. Термин также используется для различных метеорологических условий, особенно в зимний период, которые фатально препятствуют выпасу скота. Экономика Монголии длительное время находилась в жёсткой зависимости от скотоводства, и сильные дзуды до сих пор могут вызывать экономические кризисы и проблемы пищевой безопасности в этой стране.

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