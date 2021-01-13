Президент Узбекистана провёл заседание Совета безопасности

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев 12 января посетил Академию Вооруженных Сил, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент ознакомился с деятельностью образовательного учреждения и осмотрел образцы современного вооружения и военной техники Вооруженных Сил и продукции предприятий отечественной оборонной промышленности.

Под председательством президента в академии состоялось расширенное заседание Совета безопасности по итогам деятельности Вооруженных Сил и военно-административных секторов в 2020 году и задачам на перспективу.

Шавкат Мирзиёев дал указания по дальнейшему развитию Вооруженных Сил и укреплению обороноспособности государства. Одними из актуальных задач на перспективу он обозначил совершенствование деятельности органов командования и управления всех уровней, повышение степени оперативной и боевой подготовки войск через внедрение в них средств и комплексов автоматизированного управления, обеспечение информационной и кибербезопасности.

В сфере подготовки военных кадров, повышения их квалификации и развития военной науки Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами поставил задачу совершенствования методов и приемов подготовки войск посредством изучения опыта военных конфликтов и современной практики ведения боевых действий, а также истории национального военного искусства.

По поручению президента за командованиями военных округов будет закреплено не менее 10 школ, где командирами воинских частей будут проводиться уроки патриотизма и военной славы.

На заседании также обсуждалось развитие оборонной промышленности, совершенствование системы охраны государственной границы, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности работы по предотвращению аварий и техногенных катастроф.