Большинство японцев за перенос Олимпиады (опрос)

CentralAsia (CA) - После переноса на 2021 год летних Олимпийских Игр в Токио японское правительство настаивало, что сделает все, чтобы этим летом Олимпиада все же состоялась, сообщает ВВС.



Но недавние соцопросы показали, что 80% населения хотели бы отмены или новой отсрочки Олимпиады. Исследования провели новостное агентство Киодо и медиакомпания Tokyo Broadcasting System (TBS).



На прошлой неделе в Токио было введено чрезвычайное положение из-за роста случаев коронавируса.