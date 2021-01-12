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  13 января 2021
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Большинство японцев за перенос Олимпиады (опрос)

CentralAsia (CA) -  После переноса на 2021 год летних Олимпийских Игр в Токио японское правительство настаивало, что сделает все, чтобы этим летом Олимпиада все же состоялась, сообщает ВВС.

Но недавние соцопросы показали, что 80% населения хотели бы отмены или новой отсрочки Олимпиады. Исследования провели новостное агентство Киодо и медиакомпания Tokyo Broadcasting System (TBS).

На прошлой неделе в Токио было введено чрезвычайное положение из-за роста случаев коронавируса.

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