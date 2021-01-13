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  13 января 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 13 человек

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за 12 января проведено 16 975 ПЦР тестов на коронавирус, выявлено 13 новых случаев заражения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

За минувшие сутки в медицинских учреждениях столицы Монголии выписались 38 пациентов с коронавирусом. Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 920. В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 549 пациентов.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1469, из них 920 вылечились, 2 летательных случая.

Коронавирус в Монголии
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