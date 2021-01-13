За сутки в Таджикистане не зафиксировано новых случаев коронавируса, - Минздрав

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за минувшие сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения республики.

3 человека с легкими признаками COVID-19 находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей, говорится в сообщении.

Общее количество зараженных в Таджикистане достигло 13 308 человек, из них выздоровели 13 215 пациентов, скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

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