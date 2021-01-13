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  13 января 2021
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В Узбекистане призвали руководство Минэнерго подать в отставку

CentralAsia (UZ) -  Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев заявил, что руководители Минэнерго, виновные в энергетическом кризисе в стране, должны уйти в отставку.

В своем сообщении на канале Telegram депутат Ганиев заявил, что энергетический кризис затронул всех в самую холодную зиму 2020 года, что не только спровоцировало сильные протесты и социальный кризис, но и ослабило экономическую активность и отрицательно сказалось на экономике страны. Ганиев также отметил, что проблемы в энергетике «смывают» все позитивные изменения, произошедшие за последние годы. Он отметил, что «9 из 10 обращений его округа касаются электроэнергии и газа».

«На самом деле, мы, депутаты, отчасти виноваты в этом, потому что одобрили руководство Минэнерго. В этом случае отставка лидеров, вызвавших энергетический кризис в стране, была бы наиболее верным решением. Фактически, в демократических странах после таких кризисов лидеры уходят в отставку добровольно...», - сказал депутат Д. Ганиев.

С 18 ноября 2020 года с резким похолоданием и снегопадом ежегодный зимний энергетический кризис в Узбекистане начался раньше обычного. Даже в некоторых районах Ташкента вышли из строя котлы и трубы, а в большинстве регионов были отключения электроэнергии и длинные очереди за сжиженным газом.

До своего избрания президентом в 2016 году президент Шавкат Мирзиёев обещал решить проблемы населения с электричеством и газом. Но осенне-зимний сезон этого года показал, что масштабы кризиса в энергосистеме страны огромны. С ноября проходят акции протеста жителей, недовольных отключением электроэнергии и отсутствием природного газа.

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