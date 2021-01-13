В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 766 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан - 114;
- город Алматы - 111;
- Костанайская область - 75;
- Атырауская область - 73;
- Акмолинская область - 63;
- Алматинская область - 61;
- Северо-Казахстанская область - 54;
- Павлодарская область - 48;
- Западно-Казахстанская область - 43;
- Карагандинская область - 39;
- Восточно-Казахстанская область - 37;
- Мангистауская область - 15;
- город Шымкент - 11;
- Жамбылская область - 10;
- Туркестанская область - 8;
- Кызылординская область - 3;
- Актюбинская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 164 477 случаев коронавируса.