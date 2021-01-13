В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 766 человек

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 766 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 13 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан - 114;

- город Алматы - 111;

- Костанайская область - 75;

- Атырауская область - 73;

- Акмолинская область - 63;

- Алматинская область - 61;

- Северо-Казахстанская область - 54;

- Павлодарская область - 48;

- Западно-Казахстанская область - 43;

- Карагандинская область - 39;

- Восточно-Казахстанская область - 37;

- Мангистауская область - 15;

- город Шымкент - 11;

- Жамбылская область - 10;

- Туркестанская область - 8;

- Кызылординская область - 3;

- Актюбинская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 164 477 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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