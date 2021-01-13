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  13 января 2021
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В Узбекистане женщинам, перекрывшим дорогу ко дню визита президента, предложили дешевый уголь

CentralAsia (UZ) -  В Джизакской области Узбекистана женщинам в знак протеста блокировавшим дорогу предложили дешевый уголь. Протестующие жаловались на отсутствие газа и электроэнергии.

По сообщению местной администрации, заместитель главы Джизакской области и хоким Пахтакорского района лично встретились с женщинами, недовольными отсутствием электроэнергии. В тот день протестующие получили уголь по низкой цене.

11 января в социальных сетях было опубликовано видео, на котором группа протестующих, в основном женщин, протестует против перебоев с газом и электричеством и блокирует автомобильную дорогу.

Инцидент произошел в тот день, когда президент Шавкат Мирзиёев вернулся из краткосрочного отпуска и посетил Джизакскую область.

По данным хокимията Пахтакорского района, глава района Шукрулло Бабаев лично встречался с женщинами, перекрывшими главную дорогу в махале Навбахор.

До своего избрания президентом в 2016 году президент Шавкат Мирзиёев обещал решить проблемы населения с электричеством и газом.

Но осенне-зимний сезон этого года показал, что масштабы кризиса в энергосистеме страны огромны. С ноября проходят акции протеста жителей, недовольных отключением электроэнергии и отсутствием природного газа.

После случае протеста президент раскритиковал Кабинет министров за «недостаточную подготовку к этой зиме». Мирзиёев также поручил закупить дополнительно 217 тонн сжиженного газа.

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