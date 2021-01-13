Британская компания разработала электронную карту Ташкента с зонами возможного наводнения

CentralAsia (UZ) - На днях эксперты британской компании ARUP и Всемирного банка совместно с руководителями отделов и служб хокимията города Ташкента провели ZOOM-семинар по устойчивому управлению городом.

Семинар — третий шаг в разработке программы устойчивого развития Ташкента. Первым шагом был учебный семинар в феврале прошлого года, вторым — диагностирование устойчивого развития. Четвёртым шагом должен быть план инвестиций, разработанный на основании предыдущих трёх шагов, сообщили в администрации столицы.

В интерактивной форме участниками семинара была оценена вероятность различных угроз и предполагаемый ущерб от них, а также разработана схема разрушения инфраструктуры в случае различных потрясений. Кроме того, эксперты компании ARUP разработали электронную карту Ташкента с зонами возможного наводнения как от обильных дождей, так и от прорыва дамб и плотин городских каналов.

Участники семинара отметили пользу от получения знаний по устойчивому развитию и возможных рисков для управления городом.

Компания ARUP предоставляет консалтинговые услуги по проектированию, архитектуре, планированию, управлению проектами. Основанная в 1946 году, компания насчитывает более 16 000 сотрудников в 96 офисах в 35 странах мира, участвовала в проектах более чем в 160 странах.