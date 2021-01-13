[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Вице-президент США выступил против импичмента Трампа
фото: EPA
фото: EPA

CentralAsia (CA) -  Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда Трампа по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства, сообщает РИА Новости.

В среду в США готовятся начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти. Трамп назвал попытку импичмента огромной опасностью для страны.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», - говорится в письме Пенса.

Как отметил вице-президент, 25-я поправка к конституции США «не является средством наказания и узурпации», а применение этой поправки «создало бы ужасный прецедент».

Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. «Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.

Сам Трамп назвал попытку импичмента охотой на ведьм, наносящей огромный ущерб стране, и заявил, что выступает категорически против любого насилия.

6 января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек.

Демократы в конгрессе решили призвать Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.

print
  • Президент Узбекистана провёл заседание Совета безопасности
  • Эксперт рассказал способы восстановления удаленных фото на телефоне
  • В Германии карантин могут продлить еще на два месяца


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com