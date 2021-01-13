Вице-президент США выступил против импичмента Трампа

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CentralAsia (CA) - Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против отстранения президента Дональда Трампа по 25-й поправке к конституции США за неспособность исполнять обязанности главы государства, сообщает РИА Новости.



В среду в США готовятся начать процедуру импичмента Дональда Трампа. Демократы обвиняют уходящего главу государства в подстрекательстве к мятежу и воспрепятствовании мирной передаче власти. Трамп назвал попытку импичмента огромной опасностью для страны.



«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», - говорится в письме Пенса.

Как отметил вице-президент, 25-я поправка к конституции США «не является средством наказания и узурпации», а применение этой поправки «создало бы ужасный прецедент».



Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации. «Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена», - заявил Пенс, пообещав способствовать процессу мирной передачи власти.



Сам Трамп назвал попытку импичмента охотой на ведьм, наносящей огромный ущерб стране, и заявил, что выступает категорически против любого насилия.



6 января Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам» оспорить итоги выборов. Толпа митингующих осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Членов конгресса эвакуировали в безопасное место, где они пробыли в тесноте несколько часов. Погибли пять человек.



Демократы в конгрессе решили призвать Пенса отрешить Трампа от должности, а если тот откажется - вынести президенту импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к восстанию.